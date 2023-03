Funceme avisa sobre chuva forte em quatro regiões do Ceará entre sábado e domingo

De acordo com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), as áreas da Região Metropolitana de Fortaleza, Maciço de Baturité, Serra de Ibiapaba e Crato estão mais suscetíveis a fortes chuvas entre o sábado, 18, e domingo, 19, Dia de São José. "Há um receio da Funceme com essas regiões. Estamos muito atentos, alertando prefeitos e pedindo que eles nos mandem o total de reservatórios e barragens", afirmou o governador.

O chefe do Executivo cearense aponta que todos os prefeitos das regiões englobadas pelo aviso foram advertidos sobre a possibilidade de intensas precipitações nos próximos dias. O governo estadual também solicitou dados sobre os açudes, reservatórios e barragens para que riscos inerentes a estas estruturas possam ser identificados com antecedência.

Ainda conforme o gestor, em Itapipoca já houve identificação de uma barragem com risco de arrombamento. "Estamos pedindo laudo e avaliação de todos (prefeitos) para evitar novos desastres", destacou.

Elmano ressaltou que a sua administração busca garantir abrigo para os impactados pelas chuvas em todas as regiões do Ceará. Segundo ele, existe a possibilidade de construção e de compra de imóveis para alojar todo este contingente de pessoas.

Com informações do repórter Gabriel Borges, enviado do O POVO à Aratuba