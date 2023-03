Fortaleza registra a maior chuva do ano de 2023

Fortaleza iniciou esta semana registrando a maior chuva de 2023. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 92 milímetros (mm) entre 7 horas de segunda-feira, 13, e 7 horas da terça-feira, 14, o maior índice observado no ano.



Segundo dados do órgão, a maior precipitação registrada até então era de 84.8 mm, que ocorreu entre os dias 24 e 25 de fevereiro. Já a segunda maior era de 83 mm, entre os dias 24 e 25 de janeiro.

Precipitações intensas têm atingido a Capital há pelo menos três dias. O grande volume de chuvas registrado na última terça deixou pontos de alagamento e fez o trânsito ficar mais lento. Cinco ocorrências de risco de desabamento foram registradas pela Defesa Civil.

Já entre a terça e esta quarta-feira, 15, choveu 67.2 mm na Cidade. Em todo Ceará, mais de 140 municípios registraram precipitações durante esse período. Os maiores acumulados foram observados nas cidades: Tamboril (Posto: Tamboril): 129 mm, Madalena (Posto: Fazenda Várzea Alegre): 119,6 mm, Ererê (Posto: Açude Santa Maria): 113 mm e Brejo Santo (Posto: Brejo Santo): 106 mm.

Conforme a Funceme, há uma tendência de chuvas em todas as macrorregiões do Ceará até sexta-feira, 17, com precipitações que podem variar de fraca a forte. O tempo no Estado deve seguir como o registrado nos últimos dias. Durante a madrugada e a manhã, as chuvas tendem a acontecer principalmente no Sul do Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e na faixa litorânea.



Já durante a tarde e à noite, a tendência é de precipitações em todas as macrorregiões.

Em Fortaleza, as madrugadas e manhãs devem ser de chuva. Durante as tardes e noites, o céu tende a estar parcialmente nublado com chuva isolada.

Nove açudes estão sangrando no Estado

Segundo dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), o Ceará chegou ao número de nove açudes sangrando: Acarape do Meio, Cachoeira, Germinal, Itapajé, Junco, Quandú, Rosário, Tijuquinha e Valério estão sangrando.

O Estado tem atualmente um aporte de 5,88 bilhões de metros cúbicos de água e 31,7% da capacidade dos reservatórios preenchida. Ainda segundo companhia, outros 20 açudes estão com mais de 90% da sua capacidade preenchida, a maioria localizada na bacia da região Metropolitana e de Salgado.

Já 19 açudes cearenses estão abaixo dos níveis mínimos para operar de forma correta. Atualmente, a bacia com maior aporte de água é a do Médio Jaguaribe, com quase 19% da sua capacidade preenchida. Em seguida está a do Alto Jaguaribe, com cerca de 1.241 hm³.