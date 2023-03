16 açudes estão sangrando no Ceará, na véspera do Dia de São José

São seis açudes a mais com 100% da capacidade, na comparação com 2022. O volume acumulado no Estado está em 32,7%, bem mais que os 23,6% do ano passado

Na véspera do Dia de São José, padroeiro do Ceará celebrado pelo sertanejo esperançoso de chuvas, o Estado já soma 16 açudes sangrando em 2023. Dos 157 monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), outros 29 estão com volume acima dos 90%. O total acumulado entre todas as bacias hidrográficas chega a 32,7% da capacidade. Em janeiro, o volume era de 31,4%.

O dado foi atualizado neste sábado, 18, pelo Portal Hidrológico e é muito favorável em relação ao aporte hídrico do Estado, se comparado com o mesmo período do ano passado, quando o volume em todo o Ceará estava em 23,6%. Em 18 de março de 2022, havia 10 reservatórios sangrando e 15 estavam com mais de 90% da capacidade.

Os açudes que entraram na lista mais recente dos que estão transbordando foram: São Pedro da Timbaúba (Miraíma), Valério (Altaneira) e São José I (Boa Viagem). A bacia Metropolitana é a que tem mais açudes (cinco) com 100%. Três são da Bacia do Salgado, três da Bacia do Litoral e há pelo menos um sangrando em outras cinco bacias (Curu, Coreaú, Acaraú, Banabuiú e Alto Jaguaribe) - o que evidencia a boa distribuição de chuvas neste momento da estação chuvosa, que vai até maio.

Relação de açudes sangrando

- Itaúna, em Granja

- São Vicente, em Santana do Acaraú

- São Pedro Timbaúba, em Miraíma

- Quandú, em Itapipoca

- Gameleira, em Itapipoca

- Itapajé, em Itapajé

- Itapebussu, em Maranguape

- Germinal, em Palmácia

- Acarape do Meio, em Redenção

- Tijuquinha, em Baturité

- Aracoiaba, em Aracoiaba

- São José I, em Boa Viagem

- Valério, em Altaneira

- Cachoeira, em Aurora

- Junco, em Granjeiro

- Rosário, em Lavras da Mangabeira

Fonte: Cogerh