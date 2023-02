Perdeu a placa do carro na chuva? Saiba como agir nessas situações

Com a chegada da quadra chuvosa, algumas cidades enfrentam problemas com pontos de alagamentos que dificultam o deslocamento de pessoas e veículos. E nessas situações, alguns motoristas saem prejudicados ao tentar passar pelas enxurradas, quando acabam danificando o automóvel.

Em Fortaleza, no bairro Passaré, motoristas que passam por alguns trechos da avenida Prudente Brasil sente as dificuldades e os prejuízos dos alagamentos. Quando tentam atravessar, perdem a placa de identificação do veículo, o que gera consequências ao proprietário do veículo.

O que diz a Lei?

De acordo com o artigo 230, inciso quarto do código de trânsito, a circulação de um veículo sem qualquer uma das placas de identificação veicular configura-se como infração de natureza gravíssima.

O assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Disraelli Brasil, explica que quando um carro é pego sem a identificação devida, o motorista paga o valor de R$ 293,00 e perde sete pontos na carteira.

Mas em casos de perda da placa em uma enxurrada e o condutor for abordado, é importante que ele explique a situação ao agente que o parou e tente resolver a situação da forma correta.

“Sabemos que há essa possibilidade da perda em alagamentos e que, nem sempre, a pessoa está agindo de má fé. Então o agente precisa ter prudência e analisar com cuidado a situação, se realmente é um dia de chuvas fortes e há o risco dessa pessoa ter pedido a placa e não ter percebido”, explica Disraelli.

Como agir em caso da perda da placa?

Em caso de perda da placa e o condutor receber autuação pela falta da identificação, há possibilidade de pedir recurso e relatar a situação. Disraelli explica que o ideal é abrir um boletim de ocorrência (BO) em uma delegacia para se resguardar de possíveis situações desagradáveis, como alguém encontrá-la e usá-la de forma indevida.

“É indispensável o B.O, até porque é necessário pedir a reposição da placa, acionar o Detran para fazer a substituição da placa, reposição, e aí precisa ter o BO para comprovar a situação. E caso ele seja notificado ou autuado, pode alegar a situação da chuva”, diz.

Nessas situações, cabe ao agente que presenciar a situação orientar o condutor a procurar um órgão competente para que o problema seja resolvido e o veículo seja devidamente emplacado, e claro, se for possível, tentar não sair quando houver risco de chuvas fortes com alagamento, evitando assim, possíveis transtornos.

