Dirigir na chuva: como evitar acidentes de trânsito no período chuvoso

A quadra chuvosa, que acontece de fevereiro a maio no Ceará, pode apresentar diferentes riscos aos condutores e às pessoas que se deslocam em diferentes vias. Desde a redução da visibilidade ao risco de aquaplanagem, é importante se prevenir e estar sempre atento na direção durante a chuva.



O agente de trânsito e coordenador de blitz, Ribamar Diniz, lembra que a checagem de limpadores de pára-brisa, pneus, sistema de iluminação e freios é fundamental na condução de um veículo de forma segura durante a chuva. Estes equipamentos são fundamentais para garantir a visibilidade do motorista e impedir acidentes.

Além disso, o condutor deve estar descansado, atento às normas de trânsito e evitar situações arriscadas que possam afetar o bem estar das pessoas e a condição de funcionamento dos veículos. “Em qualquer situação no trânsito que gere dúvida ou insegurança ao condutor, é melhor que ele busque uma alternativa mais segura”, coloca Ribamar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um fenômeno que pode colocar em risco os motoristas em dias de chuva é a aquaplanagem, quando os pneus do carro perdem o contato com o asfalto devido a poças de água e áreas alagadas. “Nesse momento é importante que o motorista tire o pé do freio, mantenha o veículo em linha reta e tenha tranquilidade até que o veículo restabeleça o contato com o solo”, explica o agente de trânsito.

Poças d'água também podem ocasionar panes elétricas, prejudicando o funcionamento do veículo. Por isso, é necessário avaliar a profundidade da água antes de tentar dirigir sobre um trecho alagado.

O vice-presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará, Alisson Maia, aconselha ter como parâmetro a altura da água em relação aos pneus do carro para evitar trajetos que ofereçam algum risco. A segurança é maior quando o nível da água é inferior à metade do pneu do carro. Caso contrário, ele adverte que o pisca-alerta seja ligado.

“O condutor tem que analisar primeiramente se é necessário ele fazer o trajeto naquele momento”, coloca Alisson. Ele também recomenda evitar manobras e frenagens bruscas e ultrapassagens desnecessárias.

Além disso, ele orienta diminuir a velocidade e manter uma distância segura dos demais veículos. “Como a chuva reduz a visibilidade e a aderência dos pneus na estrada, é muito importante que o condutor dirija ainda mais devagar ainda”, instrui Alisson.

Outro risco que pode se apresentar é de que árvores e vegetações caiam sobre as estradas. Alisson afirma que a situação é mais comum em locais em que a chuva vem atrelada a fortes ventos.

Sobre o assunto Chuvas no Ceará atingem média para fevereiro; veja previsão do tempo

Vacinação bivalente contra a Covid-19 começará no Ceará e pode se tornar anual

Alerta de chuvas intensas no CE: quatro municípios podem sofrer com alagamentos

Instituto Nacional de Meteorologia divulga alerta sobre chuvas no Ceará

Chuvas no Ceará atingem média para fevereiro; veja previsão do tempo

Tags