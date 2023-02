Juazeiro: PMCE prende suspeito de tráfico e apreende celulares

Drogas e mais de trinta aparelhos de telefonia foram apreendidos no local onde o homem foi encontrado, em um ponto comercial de Juazeiro do Norte, no Cariri.

Um homem foi preso em Juazeiro do Norte após uma denúncia de tráfico de drogas em um ponto comercial da cidade. A notificação foi feita pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) à Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), que capturou o homem e apreendeu o material encontrado.

José Antônio de Oliveira, de 37 anos, se encontrava na posse do material ilícito e de 33 celulares. Entre os itens coletados pela Polícia estavam embalagens, balanças de precisão e uma máquina de solda, além de quantidades de crack e cocaína.

Também foram apreendidos um tablet, um aparelho de assistência por voz, um painel de som automotivo e uma quantia em dinheiro.

O suspeito possui passagens anteriores pela Polícia, pelos delitos de lesão corporal dolosa, ameaça, crime contra a propriedade imaterial, tráfico de drogas, dano e receptação. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e foi autuado por tráfico de drogas.

