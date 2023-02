Suspeitos de realizaram comércio de cigarros eletrônicos são presos pela Polícia Civil

Dois homens suspeitos de comercializarem cigarros eletrônicos foram presos, em flagrante, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro Coaçu, em Fortaleza. A diligência policial apreendeu 610 unidades do acessório em um imóvel. Os agentes chegaram aos suspeitos após receberem uma denúncia anônima.

Assim que se aproximaram da localidade especificada, os policiais realizaram vigia. Foi quando perceberam que indivíduos estavam entregando sacolas a um motociclista. Uma revista confirmou que os sacos continham inúmeros cigarros eletrônicos. Um dos detidos levou os policiais a um imóvel, onde o amontoado de aparelhos foi identificado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), a dupla foi conduzida até o 6º Distrito Policial, localizado à rua Padre Pedro de Alencar, 1091, em Messejana. Eles foram autuados pelo crime contra a incolumidade pública. A pena pode variar de um a três anos de reclusão, além do pagamento de multa.

