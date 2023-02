Polícia Civil cumpre 11 mandados de prisão por morte de uma adolescente em 2022

Assassinato da jovem de 16 anos foi cometido em março do ano passado, no bairro Pirambu, durante confronto de grupos rivais marcado numa praça do bairro

A Polícia Civil do Ceará, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizou operação na manhã dessa sexta-feira, 3, e cumpriu 11 mandados de prisão preventiva contra um grupo criminoso acusado de participar do homicídio de uma adolescente ocorrido em março de 2022, no bairro Pirambu, em Fortaleza.

O homicídio aconteceu em uma praça do Pirambu conhecida como Abel. À época, investigações realizadas pela 8ª Delegacia do DHPP constataram que membros de grupos rivais se organizaram para um confronto no local. No episódio, uma adolescente de 16 anos, que estava nas proximidades, foi atingida com disparos de arma de fogo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

No dia do crime, foram apreendidas munições de calibres variados, além de um revólver, uma pistola e um fuzil, que foram abandonados no local do confronto.

Das 11 pessoas que tiveram a prisão preventiva decretada, nove já estavam detidas por crimes anteriores. As outras duas foram localizadas nas imediações de onde aconteceu o crime. Com os investigados, segundo a SSPDS, não foi encontrado nenhum objeto ou material ilícito no momento da prisão.

Cerca de 50 policiais participaram da ação e, segundo a SSPDS, foi realizada com apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). As diligências da polícia continuarão, para prender os demais envolvidos no crime, que já foram identificados.