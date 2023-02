Crato: "Ciops municipal" atende ocorrências de saúde e segurança

Desde 2018, a cidade de Crato, no Cariri, oferece à população um número para atendimentos de emergência em serviços municipais. O Centro Integrado de Operações e Emergências Municipais (Cioem) funciona como uma central telefônica para ocorrências de saúde e segurança.

O serviço atua de forma similar à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), do Governo do Estado. O Cioem, no entanto, atende demandas dos órgãos municipais.

Pelo número 153, podem ser abertas ocorrências da Guarda Municipal, Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Defesa Civil e ambulâncias da Prefeitura. O secretário da Segurança Pública do Crato, coronel Jarbas Aguiar Freire, conversou com a rádio CBN Cariri sobre o serviço.

Freire conta que, além do atendimento à população, o Cioem trabalha com monitoramento. Atualmente o sistema conta com 13 câmeras em praças e ruas da cidade, com outras em processo de instalação. Há um projeto para integrar a vigilância de prédios públicos à central.

Na central telefônica, é possível solicitar auxílio para questões de segurança pela Guarda Municipal, que encaminha para a Polícia Militar caso necessário. O Demutran atende ocorrências de trânsito, enquanto a Defesa Civil atua em situações como alagamentos e desabamentos.

O atendimento de ambulâncias municipais, também disponível pelo número 153, é diferente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Enquanto este último deve ser acionado pelo Ciops para situações de risco imediato, o do Cioem funciona com transporte de pacientes para procedimentos cotidianos, como exames, fisioterapia ou tratamentos hospitalares.

Serviço

Centro Integrado de Operações e Emergências Municipais (Cioem)

Funcionamento: 24 horas por dia, 7 dias por semana

24 horas por dia, 7 dias por semana Serviços: Guarda Municipal, Defesa Civil, Departamento Municipal de Trânsito e ambulâncias municipais

Guarda Municipal, Defesa Civil, Departamento Municipal de Trânsito e ambulâncias municipais Telefone: 153; ligação gratuita

