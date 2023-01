Suspeito de estuprar adolescente e divulgar imagens deu R$ 20 à vítima

O homem preso em Canindé (a 121,3 km da Capital) suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 13 anos enviou um pix no valor de R$ 20 à vítima sob alegação de que seria uma premiação de jogos eletrônicos. É o que informou, nessa segunda-feira, 30, a Justiça Federal no Ceará (JFCE), que, através do juiz Emanuel José Matias Guerra, da 23ª Vara do Ceará, determinou a prisão preventiva do suspeito.



Conforme a JFCE, vídeos do estupro haviam sido divulgados em fóruns de abuso sexual infantil na chamada Dark Web, composta por sites somente acessíveis através de configurações específicas. A Polícia Federal (PF) tomou conhecimento do crime a partir de uma denúncia enviada pela Polícia da Austrália, com apoio do banco de dados ICSE (International Child Sexual Exploration Image Database), gerenciado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Ainda segundo a JFCE, nas cenas que registravam o abuso, era possível ver o rosto do suspeito preso. A informação do pagamento da quantia de R$ 20 foi confirmada pelos próprios familiares da vítima, já que o dinheiro foi depositado na conta do pai do adolescente.



“O caso pode ser enquadrado no artigo 240 do Estatuto da Criança e Adolescente (produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente) com pena de reclusão de 4 a 8 anos, e multa; além do artigo 217-A do Código Penal (ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos) com pena de reclusão, de 8 a 15 anos”, informou a JFCE.



Nem a Justiça, nem a Polícia Federal divulgaram o nome do suspeito. Novas provas de outros crimes podem surgir contra o suspeito, já que, além da prisão, foi determinada a busca e apreensão de telefones, computadores e quaisquer outros dispositivos capazes de armazenar arquivos encontrados na casa dele.



