Cuidados com Pets: Saiba o que fazer com os animais no período chuvoso

Durante a quadra chuvosa, nos vem o alerta para os cuidados com a saúde pela incidência de arboviroses, viroses e dermatites. Mas é importante lembrar que devemos cuidar dos pets, que, infelizmente, também são suscetíveis a algumas doenças que podem apresentar riscos para a vida do bichinho.

É da natureza dos animais gostar de brincar na chuva ou em poças de água que se formam depois da chuva, o que apresenta riscos para a saúde dos bichinhos. A médica veterinária Diana Romão explica que permitir que os animais brinquem em poças d’água traz riscos de infecções de pele causadas por fungos ou bactérias, além de facilitar a aquisição de verminoses.

A médica comenta também que, nesse período, há um aumento na incidência de doenças como verminoses, dermatites e leptospirose. A leptospirose necessita de uma atenção maior por ser uma zoonose, ou seja, ela é transmitida do animal para o ser humano. No Brasil, os ratos são os principais transmissores dessa doença, que apresenta aumento no número de casos na estação chuvosa.

“A transmissão ocorre principalmente por meio do contato com água ou lama contaminados com a urina de animais infectados pela leptospira. A penetração dessa bactéria no corpo se dá através da pele e ela pode ser facilitada pela presença de algum ferimento ou arranhão. Mas essa bactéria também pode penetrar na pele íntegra, além disso, também pode ser transmitida por ingestão de água ou alimentos contaminados”, comenta.

Diversão com segurança

Neste período, é interessante buscar alternativas para distrair os pets quando não se pode levá-los para passear. Uma opção são ambientes pet friendly, que são secos e protegidos da chuva. Mas vale lembrar que nem sempre é a melhor opção, por questões como o piso ser inadequado para os animais e/ou o excesso de estímulos que podem levar o animal ao estresse.

A médica veterinária dá algumas opções de brincadeiras em casa para os pets, como:

- Caprichar no enriquecimento ambiental;

- Usar mordedores adequados para as brincadeiras;

- Colocar alimentos em um comedouro lento ou em um brinquedo oco para desafiar o animal a tirar o alimento de lá;

- Esconder petiscos para que ele o encontre a partir do faro;

- E o mais importante, sempre dar atenção a eles, pois eles gostam de interagir com seus tutores;

