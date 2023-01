Ceará recebe 20 novas ambulâncias do Samu nos 15 anos de atuação do serviço

Governador também informou que pretende adquirir e distribuir mais 35 ambulâncias do Samu, intensificar as campanhas de vacinação e promover mutirões de cirurgias no Estado

Em solenidade dos 15 anos de atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará, o Governo do Ceará fez a entrega de 20 novas ambulâncias nesta terça-feira, 31. O evento ocorreu na unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), na avenida Presidente Castelo Branco, em Fortaleza.

O governador Elmano de Freitas também adiantou, durante a cerimônia, que pretende entregar mais 35 novas ambulâncias do Samu, intensificar as campanhas de vacinação e promover mutirões de cirurgias no Estado.

As ambulâncias do Samu entregues atendarão às Unidades de Suporte Avançado (USAs) e Unidades de Suporte Básico (USB) nos municípios de Aracoiaba, Caucaia, Eusébio, Horizonte, Itapipoca, Jaguaribe e Maracanaú, Camocim, Crateús, São Benedito, Sobral, Tianguá, Icó, Juazeiro do Norte, Canindé e Tauá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o evento, o governador ressaltou que ter mais ambulâncias do Samu é ter mais condições de proteger a vida de mais cearenses. “São muitos sofrimentos atenuados graças à atuação do Samu. Vamos continuar trabalhando para que o nosso serviço seja o maior e o melhor do País.”

“Nós vamos cobrir 100% do território cearense [com os serviços pré-hospitalares]. Além disso, nós teremos mais 35 ambulâncias para chegar e distribuir pelo Estado”, disse o governador sem especificar datas.

Foto: FÁBIO LIMA

FORTALEZA, CE, BRASIL,31.01.2023:Elmano de Freitas, governador, entrega 20 novas ambulâncias do Samu.

A secretária de saúde, Tânia Mara, também esteve presente na entrega. Ela comentou sobre a extensão do atendimento: “O nosso Samu é o maior em cobertura territorial do País, atendendo 183 municípios do Estado. Nós realizamos 100 atendimentos diários e três mil atendimentos por mês. Nós salvamos vidas e evitamos que pacientes sejam sequelados”.

Segundo ela, é preciso melhorar a prestação de serviços do Samu] com mais bases e melhorias nas condições de trabalho. "A entrega de ambulâncias desse nível implica em modernização da frota e a promoção de um atendimento de qualidade e seguro”, acrescenta.

Já o superintendente do Samu, Nilson Mendes, ressaltou que carros novos asseguram atendimentos mais eficientes. “O Samu Ceará conta com uma frota de 160 ambulâncias, três motolâncias e três aeromédicos. Essas novas frotas trazem uma economia para o Estado. Carros novos trazem maior eficiência ao serviço."

Elmano também falou de outros aspectos da saúde, como a importância dos mutirões de cirurgias e o retorno às campanhas de vacinação.

“Daqui a algumas semanas nós vamos anunciar o nosso mutirão do Ceará para atender o nosso povo. Vamos voltar a ter campanha de vacinação e fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Tem gente que acha que a vacinação é um direito individual. Nós temos que ter corresponsabilidade na vida em comunidade. Eu me vacino para me proteger e proteger a sociedade”, finalizou.



Sobre o assunto Cariri e Fortaleza concentram chuvas do Ceará nesta terça-feira, 31

Previsão da Funceme aponta virada de mês chuvosa no Ceará

O POVO é o meio de comunicação mais premiado do Ceará, aponta Ranking

Samu Ceará completa 15 anos: mais de 500 mil atendimentos e 112 bases no Estado

Tags