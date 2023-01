Madrugada de segunda-feira abre semana com poucas chuvas no Ceará

A semana começou com poucas chuvas no Ceará. Na madrugada desta segunda-feira, 30, apenas uma pequena parte no Nordeste do Estado apresentou precipitação.

As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo dados de radar da Fundação, as chuvas desde a meia-noite se concentraram no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité.

A parte Norte do Sertão Central e Inhamuns recebeu precipitações pelo deslocamento da faixa de ar úmido, levada pelo vento a Oeste. O mesmo ocorreu com uma área pequena no Litoral do Pecém.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O local com mais chuvas desde a meia-noite Foi Guaramiranga, no Maciço de Baturité, com 14,2 mm registrados. Fortaleza, com 10,6 mm, teve a segunda maior precipitação da madrugada.

Para o restante do dia, a Funceme prevê céu variando de nublado a com poucas nuvens. Existe chance de chuvas pontuais em todas as macrorregiões do Ceará em diferentes períodos.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Menino fica com o pé preso em grade e é resgatado pelos Bombeiros

Praia no fim de semana: maioria do litoral de Fortaleza está impróprio para banho

Programa Mais Infância tem inscrições para bolsas prorrogadas; veja áreas de atuação

Seduc afirma priorizar educação para as relações étnico-raciais no ano letivo de 2023

Ceará: 66 municípios terão novas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

Municípios do Cariri acumulam as maiores chuva do Ceará em janeiro

Tags