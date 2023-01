Ceará: 66 municípios terão novas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

Governador anunciou ampliação da oferta para 2023 na manhã desta quinta-feira, 26, em evento no Palácio da Abolição. Em 27 municípios, escolas serão as primeiras do tipo integral

A rede pública estadual de ensino do Ceará ganhará 80 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral em 2023. Com a ampliação, o Estado terá 472 unidades com a jornada ampliada. O número equivale a 71% da rede.

A expansão alcança 66 municípios. Destes, 27 recebem este tipo de unidade escolar pela primeira vez. "Tenho muito orgulho que temos construído uma cultura da importância da escola de tempo integral. O sonho que nós temos é que isso aconteça da creche até o fim do ensino médio. É uma missão composta para uma geração", afirmou o governador Elmano de Freitas durante anúncio na manhã desta quinta-feira, 26.

Elmano afirma que a decisão por quais escolas passam a adotar o tempo integral foi técnica a partir da infraestrutura dos equipamentos. Assim, os espaços passarão por reformas, mas não será necessário construir novas escolas. "O Ceará vai dando os primeiros passos e sendo exemplo para o Brasil", diz ele.

Conforme o Governo, serão investidos R$ 300 milhões nas escolas. As estruturas devem passar por processos de adequação, como climatização das salas de aula e reformas de vestiários e refeitórios. O valor também será usado para aquisição de novos equipamentos, alimentação escolar, custos com salários de professores e contratação de terceirizados.

A gestão afirma ainda que "a maioria das EEMTIs está localizada entre os municípios com maiores índices populacionais" e que "as unidades foram distribuídas em áreas consideradas mais vulneráveis".

Também presente no evento, a secretária da Educação, Eliana Estrela, enfatizou que o modelo de ensino integral aumenta o tempo escolar e amplia as oportunidades de aprendizagem.

Dentre os pontos destacados pela secretária, estão o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, além do protagonismo estudantil.

“Não é só mais tempo na escola, não é apenas horário. São projetos de vida que se constroem, com sonhos que passam pelos estudantes, professores e famílias", defende.

Nas escolas desse modelo, a oferta do tempo integral começa a partir da 1ª série do ensino médio e a expansão ocorre gradualmente para as próximas séries. Cada unidade oferta uma jornada de sete a nove horas, tendo até três refeições diárias.

Universalizar o tempo integral até 2026

A meta do Governo do Ceará é garantir a universalização do modelo de tempo integral de ensino na rede pública até 2026.

Além do ensino médio, o Governo também apoia a universalização do tempo integral nas escolas de ensino fundamental das redes municipais cearenses. Com o Paic Integral, sancionado por Izolda Cela em dezembro passado, são adotadas estratégias para fortalecer o regime de colaboração por meio do fornecimento de apoio técnico, pedagógico e financeiro às redes municipais.

Tempo integral em 157 municípios do Ceará

No total, as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) abrangem 157 municípios do Ceará, beneficiando cerca de 82,5 mil alunos. Em Fortaleza, são 68 escolas com esta modalidade de ensino.

As novas escolas em tempo integral estão localizadas em 66 municípios. Destes, 27 terão EEMTI pela primeira vez.

Veja a lista completa dos 66 municípios cearenses que receberão novas escolas de Ensino Médio em tempo integral em 2023:

Acaraú

Aiuaba - terá EEMTI pela primeira vez

Alcântaras - terá EEMTI pela primeira vez

Apuiarés - terá EEMTI pela primeira vez

Aquiraz

Arneiroz - terá EEMTI pela primeira vez

Araripe

Barro

Beberibe (2 escolas)

Camocim

Campos Sales - terá EEMTI pela primeira vez

Cariré - terá EEMTI pela primeira vez

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Caucaia

Cedro - terá EEMTI pela primeira vez

Chaval - terá EEMTI pela primeira vez

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Croatá - terá EEMTI pela primeira vez

Cruz

Ererê - terá EEMTI pela primeira vez

Fortaleza (8)

Fortim - terá EEMTI pela primeira vez

General Sampaio - terá EEMTI pela primeira vez

Graça

Granja - terá EEMTI pela primeira vez

Groaíras - terá EEMTI pela primeira vez

Icapuí - terá EEMTI pela primeira vez

Icó

Iguatu

Ipaumirim - terá EEMTI pela primeira vez

Ipu (2)

Ipueiras (2) - terá EEMTI pela primeira vez

Itaitinga

Itapipoca

Itapiúna

Itatira - terá EEMTI pela primeira vez

Irauçuba

Jaguaretama - terá EEMTI pela primeira vez

Juazeiro do Norte (2)

Jucás

Maranguape

Mauriti

Monsenhor Tabosa - terá EEMTI pela primeira vez

Morrinhos

Novo Oriente - terá EEMTI pela primeira vez

Nova Russas

Pacujá - terá EEMTI pela primeira vez

Palhano - terá EEMTI pela primeira vez

Parambu

Pedra Branca

Pires Ferreira

Potiretama - terá EEMTI pela primeira vez

Quiterianópolis - terá EEMTI pela primeira vez

Quixeramobim (2)

Quixeré

Santa Quitéria

Santana do Acaraú - terá EEMTI pela primeira vez

São Benedito (2)

São Gonçalo do Amarante (2)

São Luís do Curu - terá EEMTI pela primeira vez

Tabuleiro do Norte

Tianguá

