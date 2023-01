Programa Mais Infância tem inscrições para bolsas prorrogadas; veja áreas de atuação

As inscrições para a seleção de agentes sociais do Mais Infância foram prorrogadas pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Proteção Social, até o dia 31 de janeiro. Ao todo, 36 bolsas estão sendo ofertadas.

Os bolsistas vão atuar como agentes sociais em cidades cearenses que não contam com o profissional. Nas cidades que contam com o cargo, será realizada a formação de cadastro de reserva.

A coordenadora do Mais Infância Ceará, Dagmar Soares, afirma que os profissionais são a ponte entre as famílias e as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Proteção Social (SPS).

Graduados em Psicologia, Pedagogia, Assistência Social e Sociologia podem participar da seleção, desde que estejam realizando uma pós-graduação. As inscrições podem ser realizadas em um endereço digital disponibilizado pela secretaria.

O programa Mais Infância Ceará cobre todas as cidades do Estado. Segundo o governo cearense, o objetivo é diagnosticar e mapear políticas públicas voltadas à seara educacional. Desde então, números governamentais apontam que 76 mil visitas para acompanhamento de famílias foram realizadas.

Cidades onde os agentes vão atuar:

Alto Santo, Banabuiú, Baturité, Beberibe, Caririaçu, Cariús, Catunda, Choró, Coreaú, Forquilha, Granja, Horizonte, Ipaporanga, Itaitinga, Jijoca de Jericoacoara, Mauriti, Meruoca, Milhã, Mucambo, Mulungu, Ocara, Pacoti, Pacujá, Palmácia, Paraipaba, Parambu, Pereiro, Pindoretama, Porteiras, Quixadá, Quixeré, Salitre, Santana do Cariri, Senador Pompeu, Tamboril e Viçosa do Ceará.

