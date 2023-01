Seduc afirma priorizar educação para as relações étnico-raciais no ano letivo de 2023

A Lei 10.639, que incluiu no currículo oficial das redes de ensino o estudo sobre História e Cultura Afro-Brasileira, completa 20 anos em 2023

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) aponta que irá priorizar o debate em torno das relações étnico-raciais nos ambientes de ensino e aprendizagem. "A temática será abordada ao longo de todo o ano letivo de 2023 nas escolas da rede pública estadual, perpassando tanto o currículo, como as interações pessoais em suas diversas formas", afirma a pasta.

Segundo a secretária executiva Jucineide Fernandes, a equidade racial será tratada de forma interdisciplinar e transversal. “Precisamos reconhecer a existência do racismo e desenvolver ações no sentido de promover o letramento racial. Gestores e professores precisam entender esse conceito, para que sejam impulsionadores dessas temáticas no cotidiano das escolas", diz.

A Lei 10.639, que incluiu no currículo oficial das redes de ensino o estudo sobre História e Cultura Afro-Brasileira, completa 20 anos em 2023.

"Queremos reforçar a presença desse tema não apenas em momentos pontuais, mas no currículo e no dia a dia das escolas. Na perspectiva curricular, entendemos que é necessário superar a visão eurocêntrica no ensino da história, da arte e da literatura”, ressalta Jucineide.

“Não quer dizer que estejamos dando evidência a uma minoria, mas a uma maioria, que infelizmente ainda encontra dificuldade de conseguir êxito na construção de seus projetos de vida”, aponta Helder Nogueira, secretário executivo da pasta.

Uma das estratégias é apresentar, durante as aulas, personagens negros que sejam referência em suas áreas de atuação, como ciência, cultura, política e educação, para que os estudantes construam suas identidades observando exemplos existentes.

Outra projeção dos secretários executivos para o ano de 2023 é a realização de um grande encontro, durante a Semana da Consciência Negra, no mês de novembro, para avaliar o que a rede pública estadual cearense conseguiu avançar na pauta ao longo do período.

