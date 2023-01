Municípios do Cariri acumulam as maiores chuva do Ceará em janeiro

Cinco municípios do Ceará receberam as maiores chuvas de janeiro até esta quinta-feira, 26. Localizadas no Cariri, as cidades registram somas de máximas que totalizam volumes superiores a 300 milímetros (mm) de chuva. Os dados são do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Várzea Alegre registra três das dez maiores chuvas acumuladas do Estado até o momento neste mês. O município lidera o ranking com a somatória de 388 mm catalogados no posto pluviométrico Boa Vista. O posto Riacho Verde registra acumulado de 306 mm e o posto Várzea Alegre, 304 mm.

Também estão na lista Granjeiro, Crato, Caririaçu e Aurora.

Veja as 10 maiores chuvas acumuladas por posto do mês:

Várzea Alegre (Posto: Boa Vista): 388 mm

Granjeiro (Posto: Cana Brava dos Ferreiras): 358,2 mm

Crato (Posto: Lameiro): 326 mm

Granjeiro (Posto: Novo Granjeiro): 325,3 mm

Caririaçu (Posto: Vila Feitosa): 319 mm

Várzea Alegre (Posto: Riacho Verde): 306 mm

Várzea Alegre (Posto: Várzea Alegre): 304 mm

Aurora (Posto: Aurora): 301,9 mm

Caririaçu (Posto: Caririaçu): 277 mm

Crato (Posto: Crato): 264,5 mm

