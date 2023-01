Diretora denuncia caso de transfobia e assédio moral na Unilab

Luma Nogueira, professora eleita recentemente à diretoria do Instituto de Humanidades (IH), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), enviou uma denúncia contra assédio moral, transfobia e perseguição sofridas por ela no local.

Durante ato público no auditório do Campus da Liberdade da Unilab, localizado na cidade de Redenção, na tarde desta quinta-feira, 12, a professora afirmou estar sofrendo práticas de assédio, transfobia e perseguição na Instituição de ensino.

Segundo ela, as práticas denunciadas se iniciaram ainda quando ela se candidatou ao cargo de diretora do Instituto de Humanidades, o principal da Instituição. “Eu, Travesti, Profa. Dra. Luma Nogueira de Andrade, venho a público denunciar os ataques sofridos na UNILAB desde que me candidatei à direção do Instituto de Humanidades - IH até o presente momento no qual sou diretora”, escreveu Luma em sua carta de denúncia divulgada publicamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes mesmo de ser empossada, no dia 20 de outubro de 2022, o Conselho de Unidade do Instituto de Humanidades enviou uma carta questionando a Universidade sobre as medidas tomadas em relação ao Instituto, como: a ausência da gestão anterior do IH de realizar a transição para a nova gestão; a remoção dos TAE’s (técnicos administrativos) do IH para a PROPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) no período das eleições, deixando a nova gestão do instituto desassistida pelo serviço de apoio, causando prejuízo no serviço administrativo do IH; a ausência de apresentação do Plano de Gestão Anual, neste conselho, assim como do relatório final; e a recusa da entrega do domínio da rede social (Instagram) oficial do instituto, com os respectivos login e senha.

As práticas denunciadas aumentaram após a professora ser eleita ao cargo de diretora. Luma de Andrade tomou posse do cargo em 24 de agosto de 2022, e afirma que já recebeu a gestão de forma precarizada. “São ataques que ferem, através de mim, naquilo que pode ser configurado como assédio moral e até mesmo transfobia, as dinâmicas e o funcionamento de um setor institucional universitário”, afirma.

Por conta da omissão descrita pela professora, Luma ainda expõe que lhe foram disponibilizadas duas estagiárias, “que não suprem a demanda de recursos humanos, pois são aprendizes e não substituem os profissionais”, e cita os poucos profissionais disponíveis.

Ainda de acordo com a professora, há duas funcionárias grávidas entre os servidores, e estão sobrecarregadas, não dando conta da grande demanda. No documento, Luma diz que, apesar dos pedidos para que as substituições das mulheres ocorram antes da execução da licença maternidade, a Unilab responde que “a substituição só ocorrerá quando as profissionais mencionadas estiverem de licença maternidade e caso tenha recurso disponível para este fim”.

“A sobrecarga de trabalho no IH é desumana e me preocupa a situação de duas servidoras terceirizadas que estão grávidas e em breve terão seus bebês”, escreve Luma.

Luma Andrade é a primeira travesti doutora e docente universitária do Brasil. É professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no município de Redenção (CE). A mobilização do caso encheu o auditório do Campus da Liberdade da Unilab e contou com a presença de autoridades, instituições governamentais e não governamentais de Direitos Humanos.



O POVO tentou entrar em contato com a universidade, por ligação e e-mail, porém não houve retorno.

Sobre o assunto Mulher é morta a tiros dentro de casa em Santana do Cariri; caso é o 12º neste ano

Chuvas no CE: Fortaleza registra chuvas isoladas; Cariri lidera

Polícia Federal prende vendedor com R$ 4 mil em cédulas falsas

Suspeito de feminicídio é preso em Várzea Alegre

Samu socorre bebê engasgado em Santa Quitéria

Uece divulga seleção para professores de práticas médicas

Tags