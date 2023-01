Suspeito de feminicídio é preso em Várzea Alegre

Caso aconteceu no município de Pentecoste e é o 11o feminicídio registrado no Ceará desde o início do ano

Homem de 44 anos foi preso na tarde desta sexta-feira, 13, em Várzea Alegre, distante 424,9 km de Fortaleza, suspeito de matar a ex-companheira. Este é o 11º caso apontado como feminicídio no Ceará desde o início do ano.



A vítima, de 31 anos, foi encontrada morta nessa quinta-feira, 12 de janeiro, em um matagal na zona rural de Pentecoste, a 95,8 km da Capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da mulher apresentava sinais de violência.

Após investigações realizadas pela Delegacia Municipal de Pentecoste com auxílio da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o suspeito foi identificado e localizado em um imóvel no distrito de Várzea do Gado. Ele foi preso, conduzido a uma unidade policial e autuado por feminicídio.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Pentecostes: (85) 3352-2621

