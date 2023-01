12º feminicídio em 2023: mulher morta a tiros dentro de casa em Santana do Cariri

Uma mulher de 20 anos foi assassinada a tiros dentro de sua própria casa na noite desta sexta-feira, 13, em Santana do Cariri, a 540 quilômetros de Fortaleza. O corpo foi encontrado com perfurações a bala no começo da madrugada, no Distrito de Dom Leme, zona rural do município. A vítima, identificada como Paula Galeno da Costa, é a 12ª mulher morta no Ceará apenas em janeiro.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as Polícias Civil e Militar realizam diligências na região onde ocorreu o homicídio. Até a tarde deste sábado, ninguém havia sido preso. Testemunhas informaram aos policiais que a mulher havia se mudado para a residência no começo desta semana. Eles não souberam apontar informações que pudessem indicar a autoria e motivação do crime.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também esteve no local e recolheu elementos que podem auxiliar nas investigações. O caso será acompanhado pela Delegacia Municipal de Nova Olinda, cidade vizinha a Santana do Cariri. A SSPDS ressalta que a população pode colaborar com as apurações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais (veja como denunciar no fim da matéria).

Com o homicídio desta sexta-feira, 13, o Ceará chegou aos 13 primeiros dias do ano com 12 mulheres assassinadas. O último caso havia sido registrado na quinta-feira, 12, em Pentecoste, a 106 quilômetros da Capital.

O corpo da vítima, identificada apenas como Diana, foi encontrado em um matagal com diversas marcas de violência. O ex-campanheiro dela, que é o principal suspeito do crime, foi preso neste sábado, 14, no distrito de Várzea do Gado, zona rural da cidade, e autuado por crime de feminicídio.

O Ceará registrou em 2022, segundo a SSPDS, 237 crimes violentos contra pessoas do gênero feminino. Destes, 27 foram enquadrados como feminicídio, cuja motivação está ligada diretamente a misoginia e desprezo à vítima pela condição feminina.

Denúncias

Informações relacionadas às investigações podem ser repassadas com garantia de sigilo e anonimato, conforme a SSPDS. A população pode colaborar enviando imagens, vídeos, áudios e textos ou por meio de ligação telefônica.

Delegacia Municipal de Nova Olinda: (88) 9 9968 1018



Disque-Denúncia: 181 (ligação gratuita)



WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181

