Polícia Federal prende vendedor com R$ 4 mil em cédulas falsas

A Polícia flagrou o momento que o suspeito recebia uma encomenda postal com o dinheiro falso em sua casa

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 13, no bairro Parque Potira, na cidade de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Junto a ele, foi apreendido R$ 4 mil em cédulas falsas. A operação foi desenvolvida em parceria com os Correios.

O flagrante ocorreu quando o suspeito estava recebendo uma encomenda em sua casa. No pacote, foram encontradas 34 cédulas de R$ 100 e três cédulas de R$ 200 falsas escondidas dentro de um livro. O rapaz informou a polícia que não cometeu o crime e disse ainda que a encomenda seria entregue a um amigo. Além do pacote, o celular do suspeito foi confiscado.

Ele foi indiciado por crime de moeda falsa, e pode pegar de três a 12 anos de reclusão pelo crime segundo o Código Penal Brasileiro. As investigações terão continuidade para que outros envolvidos no crime sejam identificados.

Essa é a segunda prisão em flagrante pelo crime feita pela Polícia Federal no Estado do Ceará em 2023. No ano passado, a PF confiscou R$ 1.385.730 em cédulas falsas e prendeu 30 pessoas em flagrante pelo crime.

