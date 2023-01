Uece divulga seleção para professores de práticas médicas

As 35 vagas serão disponibilizadas entre 16 especialidades

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza processo seletivo para professores de práticas médicas, do Curso de Medicina da Universidade. Ao todo, são 35 vagas ofertadas. As inscrições já estão abertas e ocorrem de forma virtual, seguindo até o dia 16 de janeiro.

A seleção tem como objetivo selecionar médicos servidores públicos, integrantes da lotação da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). Esses profissionais serão encarregados das atividades de ensino de práticas médicas aos estudantes do Curso de Medicina da Uece, no período letivo de março a dezembro de 2023.

As 35 vagas serão disponibilizadas entre 16 especialidades, como oftalmologia, neurologia e cardiologia. Confira detalhes:

Seleção

As inscrições acontecem por meio de formulário online e é composta por duas etapas: entrevista, de caráter eliminatório e análise de currículo, de caráter classificatório.

Serviço:

Seleção para professores de práticas médicas da Uece

Clique aqui para se inscrever

Acesse aqui Chamada Pública

Acesse aqui o modelo de currículo (Anexo III)



