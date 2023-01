Chuvas no CE: Fortaleza registra chuvas isoladas; Cariri lidera

Fortaleza iniciou a manhã com chuva neste sábado, 14, e fez parte da lista de pelo menos 27 municípios cearenses que registraram precipitações, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) - até as 11 horas. O destaque é para a região do Cariri, que registrou os maiores índices pluviométricos.

Na Capital, os maiores volumes de chuva foram para as regiões do Caça e Pesca, com 6,4 mm, Água Fria 6mm, e Castelão, com 5,4 mm. Em diferentes pontos da cidade, houve chuva isolada e também ventos moderados.

Mínima registrada em Fortaleza neste sábado, 14, é de 25°C (Foto: Tânia Alves/Divulgação)



A previsão para a tarde e a noite deste sábado é de céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva isolada, segundo a Funceme. A máxima será de 32°C e mínima de 25°C. Já no domingo, 15, a temperatura deve se manter, com máxima de 30°C e mínima de 25°C.

No Interior, o Cariri cearense foi a região que mais choveu. O município de Altaneira lidera o ranking no Estado, com destaque para os distritos de São Romão (53mm) e a sede de Altaneira (45mm).



