800 professores são empossados na rede pública de ensino do Ceará

Professores que compunham o cadastro de reserva do concurso público da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) realizado em 2018 foram empossados nesta segunda-feira, 9. Os 800 profissionais devem atuar em 491 escolas distribuídas em 169 municípios cearenses.

Os primeiros 1.250 aprovados do concurso foram nomeados em março de 2021. Já a segunda turma, composta por 1.090 docentes, foi nomeada em 30 de junho do mesmo ano. Uma campanha foi realizada pelos aprovados no cadastro de reserva para criação de mais vagas na rede.

De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará (Apeoc), além dos 800 professores empossados nesta segunda-feira, outros 612 continuam em cadastro de reserva.

A professora de Biologia Daiane Santos Lima, 35, espera que os colegas ainda não chamados possam receber a posse logo. Enquanto esperava a nomeação, Daiane trabalhou na rede pública da Prefeitura de Fortaleza. Agora efetivada, já sabe onde vai dar aula no próximo ano letivo, que começa no dia 30 de janeiro.

“Vai ser perto da minha casa, no Pirambu. É uma mudança de vida para mim, para minha família, é ver meu esforço recompensado”, afirma a professora.

A ansiedade pela convocação também chegou ao fim para Jackson Martins, 33, professor de Química, morador de Crateús, no Interior. “Vou trabalhar do lado, em Novo Oriente, a uns 40 km de distância. A gente está feliz, agora é trabalhar”, diz o docente que deve ser lotado em turmas de segundo e terceiro ano do ensino médio.

A secretária da Educação, Eliana Estrela, relembra que o compromisso da posse dos 800 professores foi feito ainda durante a gestão da ex-governadora Izolda Cela (sem partido). “Desde o ano passado já havia acordo para a gente chamar, tinha essa carência. É importante para nós a presença dos professores concursados. Eles brevemente entrarão em exercício”, diz.

Para Elmano, os professores efetivos “ajudam no processo de qualificação” da educação do Estado. Durante a solenidade de posse, o governador afirmou que discutirá com a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) sobre novas nomeações do restante dos docentes.

“O que for possível nós fazermos para ter os professores ingressando e ter o máximo de professores atendidos”, diz.

Escolas em tempo integral

A meta de universalização do tempo integral em escolas de ensino médio da rede estadual deve avançar em 2023. Segundo a secretária da Educação, mais 80 escolas devem ter matrículas na modalidade de ensino. Até o fim do ano, a expectativa do governo é que 80% de todas as escolas de ensino médio sejam integrais.

Defesa da democracia na solenidade

Durante a solenidade, os atos de terrorismo antidemocráticos registrados no domingo, 8, em Brasília, também foram repudiados. O governador Elmano de Freitas, a secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, os deputados Idilvan Alencar e Evandro Leitão e a secretária da educação, Eliana Estrela, pronunciaram-se contra as ações extremistas e a favor da democracia.



