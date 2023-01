Bombeiros resgatam 27 vítimas de afogamento nesse fim de semana

Durante o último fim de semana, os agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizaram 27 resgates em ocorrências de afogamento registrados na Praia do Futuro, em Fortaleza, e na Lagoa do Cauípe, em Caucaia, na Região Metropolitana.

A ação contou com o Batalhão de Socorro de Urgência (BSU) e 1ª e 2ª Companhia de Salvamento Marítimo.

Do total de pessoas resgatadas, 13 eram turistas de outros estados e outras 14 de Fortaleza ou do Interior. Ao todo, 12 ações foram realizadas entre sexta-feira, 6, e domingo, 8. A faixa etária das vítimas varia de 12 a 46 anos.

As equipes do CBMCE realizaram 1.839 ações de prevenção nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Aracati e Jijoca de Jericoacoara. Fora os resgates e atendimentos pré-hospitalares, os agentes prestaram auxílio para a localização de cinco crianças que se perderam de seus familiares. Ao serem localizados, foram levadas de volta aos responsáveis.

Operação Férias

Com o aumento do fluxo turístico e consequentemente, aumento de banhistas, o Corpo de Bombeiros organizou um coletivo de 115 salva-vidas nas praias cearenses, com foco em trabalhos de prevenção. As ações são realizadas no litoral de Fortaleza (Praia do Futuro e Sabiaguaba), em Caucaia (nas praias de Icaraí e Cumbuco) e no litoral de Aracati e Jijoca de Jericoacoara.

A operação Férias perdura até o fim de janeiro, com atuação dos bombeiros em 24 pontos fixos e móveis, do período de 9 às 17 horas. Na operação, estarão disponíveis viaturas, motos aquáticas, botes salva-vidas, quadriciclos e ambulâncias.



