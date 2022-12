Sete meses após fim da quadra chuvosa, quatro açudes do CE estão com volume acima de 90%

Entre 157 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), quatro estão com volume acima de 90%. Dimensão é mantida mesmo em dezembro, sete meses após o fim da quadra chuvosa, que vai de fevereiro a maio. No mesmo período, em 2021, apenas um reservatório estava com volume nesta margem.

O açude de Germinal, localizado no município de Pacoti, tem o maior volume, com 99,55% de sua capacidade preenchida. Os outros reservatórios são: Caldeirões (97,61%), Aracoiaba (95,05%) e Rosário (91,25%). Apesar disso, o Estado ainda possui 70 reservatórios abaixo dos 30%.

Nenhum dos três maiores reservatórios do Estado possuem um volume acima dos 50%. O Castanhão, maior açude do Ceará, possui 20,05% de seu nível preenchido, Orós está em 43, 79% e Banabuiú em 9,21%. Em outubro, O POVO apurou que as reservas são suficientes para chegar até a próxima quadra chuvosa de 2023.

Segundo dados da Funceme, até o último domingo, 25, esse mês de dezembro datava ser o terceiro mais chuvoso dos últimos 10 anos. O acumulado parcial desse ano só fica atrás das médias de 2018 (86,8 mm) e 2021 (47,7 mm). Os volumes mais baixos foram observados em 2012 (4 mm), 2014 (5,9 mm) e 2020 (8,1 mm).

