Ceará deve apresentar chuvas isoladas nos últimos dias do ano, segundo a Funceme

O Ceará amanheceu com chuvas em, ao menos, 12 municípios nesta quinta-feira, 29, segundo a atualização às 8h20min do calendário de chuvas da Funceme. O município de Missão Velha registrou o maior índice pluviométrico, com 25mm. A tendência é que as chuvas ganhem força nos últimos dias do ano.

Na sexta-feira, 30, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado, com alta possibilidade de chuva em todas as macrorregiões, de acordo com a previsão da Funceme. O prognóstico para o último dia do ano, 31, é praticamente o mesmo, com baixa possibilidade de chuva na região Jaguaribana e no Cariri.

Ainda de acordo com a Funceme, o cenário relativamente mais favorável às precipitações se dá pela atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que está localizado no leste da região Nordeste.



