Saiba qual é o menor município do Ceará, conforme prévia do Censo 2022

Prévia do Censo 2022 foi divulgada nesta quarta-feira, 28, pelo IBGE para cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 28, a prévia do Censo 2022, para cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os números já permitem fazer alguns apontamentos e identificar algumas curiosidades sobre os municípios cearenses.

Dentre elas, está a indicação do menor município do Estado, que agora é Granjeiro, com 4.843 habitantes. Trata-se de uma alteração com relação ao último Censo, de 2010, em que o menor município do Estado era Guaramiranga, que tinha 4.164.

Na prévia do Censo de 2022, o município do Maciço do Baturité tem 5.676, um aumento de 36,31% em sua população. Ainda assim, Guaramiranga é o segundo menor município cearense.



Confira os 10 menores municípios do Estado:

Umari 6874 Altaneira 6782 General Sampaio 6734 Ererê 6466 Pacujá 6136 Potiretama 5977 São João do Jaguaribe 5855 Baixio 5697 Guaramiranga 5676 Granjeiro 4843

