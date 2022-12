Saiba quais foram os 10 municípios cearenses que mais ganharam habitantes

Prévia do Censo 2022 foi divulgada nesta quarta-feira, 28, pelo IBGE para cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 28, a prévia do Censo 2022, para cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os números já permitem fazer alguns apontamentos e identificar algumas curiosidades sobre os municípios cearenses.

A prévia mostrou que 106 municípios do Estado tiveram ganho populacional. O maior deles ocorreu em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste: o município, que tinha 17.002 habitantes conforme o Censo de 2010, tem, hoje, 29.472 — aumento de 73,34%.

Apesar disso, no top 10 dos municípios que mais ganharam habitantes, preponderam cidades da Região Metropolitana de Fortaleza. Depois de Jijoca de Jericoacoara, os municípios que mais cresceram foram Itaitinga, Eusébio e São Gonçalo do Amarante. Pindoretama, Aquiraz e Horizonte também são cidades da Grande Fortaleza no top 10:

Confira os 10 municípios cearenses que mais ganharam habitantes, conforme prévia do Censo 2022:



Município Censo 2010 Censo 2022 Incremento populacional Jijoca de Jericoacoara 17.002 29.472 73,34% Itaitinga 35.817 60,706 69,48% Eusébio 46.033 73,667 60,03% São Gonçalo do Amarante 43.890 60,126 36,99% Guaramiranga 4.164 5,676 36,31% Barbalha 55.323 72,700 31,41% Cruz 22.479 29,360 30,61% Pindoretama 18.683 24.329 30,21% Aquiraz 72.628 92,281 27,05% Horizonte 55.187 69,999 26,83%

