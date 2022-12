Ceará supera média histórica de chuvas em dezembro antes do mês acabar

Dezembro ainda nem terminou mas já acumula volume de chuvas acima da média histórica, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Com as precipitações registradas nesta semana, a média pluviométrica do mês chega a 45,6 mm neste domingo, 25, superando em 44,3% a normal climatológica mensal, que é de 31,6 mm.

Restando seis dias para o fim do mês, esse é o terceiro dezembro mais chuvoso dos últimos dez anos. O acumulado parcial de 2022 só fica atrás das médias de 2018 e 2021, com 86,8 mm e 47,7 mm, respectivamente. Os volumes mais baixos foram observados em 2012 (4 mm), 2014 (5,9 mm) e 2020 (8,1 mm). O cenário ainda pode sofrer alterações caso a última semana do ano seja chuvosa no Ceará.

Entre este sábado, 24, e domingo, 25, véspera e dia de Natal, choveu em 55 municípios cearenses de acordo com o painel das chuvas da Funceme. A cidade de Forquilha, a 217 km da Capital, teve o maior nível de precipitações, registrando 39 mm, seguida de Santa Quitéria, no Sertão Central e Inhamuns, com 38 mm. No Litoral de Fortaleza, a maior chuva foi em Maranguape (32 mm). A Capital acumulou apenas 5,4 mm.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A previsão do tempo da Funceme para os próximos dois dias indica que as chuvas devem perder força no Estado. Na segunda, 26, embora haja possibilidade de céu variando entre nublado e parcialmente nublado, são baixas as chances de precipitações em todas as macrorregiões. O prognóstico é praticamente o mesmo para a terça-feira, 27, quando o clima ensolarado deve voltar a predominar.

Na quinta-feira, 29, a Funceme deve disponibilizar a previsão completa para o réveillon no Ceará. A instituição sempre divulga cenários meteorológicos com projeções para ciclos de três dias.

Pelo calendário climatológico do Ceará, dezembro é o primeiro mês da chamada pré-estação, que segue até o fim de janeiro. O período antecede a quadra chuvosa, entre fevereiro e maio.

Chuvas em dezembro nos últimos dez anos

2022: 45,6 mm*



2021: 47,7 mm



2020: 8,1 mm



2019: 10,4 mm



2018: 86,8 mm



2017: 14,1 mm



2016: 25,8 mm



2015: 10,9 mm



2014: 5,9 mm



2013: 35,2 mm



2012: 4 mm

*Dados coletados até 25/12/2022, passíveis de alterações até o fim do mês

Sobre o assunto Verão: previsão é de chuvas acima da média no Brasil, exceto no Sul

Dnit alerta sobre interdições em rodovias impactadas pelas chuvas

Ceará registra chuvas em mais de 80 municípios nesta sexta, 23

Primeiro mês da pré-estação tem chuvas abaixo da média no Ceará

Solstício de Verão: fenômeno marca primeiras chuvas no Ceará

Tags