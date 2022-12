Izolda sanciona lei para segunda etapa do Projeto Malha D’água

A governadora Izolda Cela sancionou nessa quarta-feira, 28 de dezembro, a lei que deve dar início à segunda fase do Projeto Malha D’água, para o qual será feito empréstimo de 100 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 560 milhões, em financiamento junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

O valor será alocado em investimentos para projetos voltados para a segurança hídrica no Ceará.

Em sua concepção, o Projeto Malha D’água previu que seria necessário um investimento de R$ 5,55 bilhões, devido à quantidade de sistema e eixos adutores. A proposta do projeto é adensar a rede de condução de água nos centros urbanos, que deve ser captada a partir de mananciais.

Na segunda fase do projeto, recursos serão destinados à construção do Sistema Adutor Banabuiú, com 599 km de tubulação, que vai atender a quatro municípios e 29 distritos do Sertão Central. Para o financiamento junto à AFD, o governo do Estado deve destinar também R$ 25 milhões para a segurança e a gestão integrada dos recursos hídricos.

A primeira etapa do projeto, executada a partir de outubro deste ano, tratou da construção da Estação de Tratamento (ETA). À época, o Governo do Ceará dispôs R$ 643,3 milhões para o projeto, obtidos em contrato com o Banco Mundial.

De acordo com o secretário dos Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, o projeto influencia tanto no abastecimento humano quanto nas áreas produtivas. Além disso, ele coloca que a região escolhida para a segunda etapa “inclui municípios com baixos aportes hídricos e baixo nível pluviométrico, o que garante que o Estado siga com a garantia hídrica satisfatória.”



