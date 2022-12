Ceará ganha quase 500 mil habitantes em 12 anos e população chega a 8,9 milhões

Prévia do Censo 2022 foi divulgada nesta quarta-feira, 28, pelo IBGE para cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

O Ceará tem 8.936.431 habitantes, conforme prévia do Censo 2022, divulgada nesta quarta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 484.050 habitantes a mais que o registrado no último Censo realizado, em 2010. Com isso, o Estado segue sendo o oitavo mais populoso do Brasil.

As informações foram entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e devem ser publicados ainda hoje no Diário Oficial da União (DOU).

O dado foi calculado com base nos questionários do Censo respondidos até o dia 25 de dezembro. Conforme o IBGE, são utilizados os resultados prévios dos municípios onde a coleta já havia terminado e uma combinação de dados coletados e estimativas para os demais municípios.

Segundo o IBGE, o Estado concluiu o Censo em 89,9% dos setores. Outros 9,8% estão em andamento. Em todo o País, 83,9% da população já foi recenseada. São, ao todo, 87,7 milhões de domicílios particulares recenseados e mais de 178 milhões de pessoas. Já no Ceará, já foram recenseadas 7.881.351 pessoas. A expectativa do IBGE é que a coleta censitária ocorra até janeiro próximo.

“A missão do IBGE é retratar a realidade”, disse o coordenador técnico do Censo, Luciano Duarte. “Com a discussão das propostas, escolhemos a que chega o mais próximo possível da realidade populacional nos domicílios do país".

Os domicílios que ainda foram recenseados devem ligar para o Disque-Censo 137, orientou o IBGE. "O serviço será disponibilizado de forma gradativa nos municípios de acordo com o andamento da coleta em cada local", informou o órgão. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de qualquer aparelho telefônico todos os dias da semana das 8h às 21h30min.

Clique aqui para consultar se o serviço já está disponível em seu município.

