Projeto Beira-Rio, na Barra do Ceará, será inaugurado nesta sexta-feira

Após três anos em obras, o projeto Beira-Rio, na Barra do Ceará, será entregue à população fortalezense na manhã desta sexta-feira, 23 de dezembro.

Com investimentos anunciados de R$ 11 milhões, a obra de urbanização com área total de 33 mil metros quadrados, conta com a construção de um calçadão e a implementação de quiosques, bicicletários, quadras de areia, vagas de estacionamento, academia ao ar livre, posto de guarda-vidas, além de novo projeto paisagístico e de iluminação, com todas as lâmpadas de LED.

O projeto promete ser um novo atrativo da capital cearense, com potencial para movimentar o turismo local. Segundo José Sarto, prefeito de Fortaleza, o Beira-Rio será "a Beira Mar da Barra do Ceará".

As obras do Beira-Rio começaram em agosto de 2020, e foram concluídas em novembro passado, com quase um ano de atraso.

Em novembro deste ano, ao ser questionado sobre o atraso na inauguração do projeto, Sarto disse que a obra ainda não havia sido entregue porque a companhia energética atrasou a ligação.

“Venho insistindo com a Enel para que eles façam a ligação porque são 30 quiosques, dez boxes e vários ambulantes que precisam da energia. Já noticiei a empresa", explicou o gestor.

Ainda segundo o prefeito, os equipamentos deveriam ter sido inaugurados em outubro deste ano, não fosse a falta de eletricidade, que tornou inviável o uso dos pontos comercias pelos permissionários.



Após a pressão, a Enel Ceará fez a ligação de energia elétrica dos quiosques e boxes do projeto em 15 de dezembro. As instalações já foram concluídas, mas ainda não há data anunciada para a abertura oficial das cabines comerciais, que servirão para a venda de alimentos e bebidas - o que poderá ser confirmado durante a inauguração, nesta sexta-feira.



Serviços

Inauguração Projeto Beira-Rio

Data: 23/12 (sexta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Av. Radialista José Lima Verde, 422