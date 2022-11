Sarto cobra da Enel celeridade na ligação de energia de obras na Barra do Ceará

O pedetista foi perguntado sobre o prazo para a entrega do projeto em meio à inauguração do 23º Centro de Educação Infantil

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), cobrou da empresa Enel celeridade na ligação da energia elétrica dos quiosques dos comerciantes do Projeto Beira-Rio, que integra um novo calçadão na orla da Barra do Ceará. Durante entrevista nesta sexta-feira, 25, ele explicou que a obra está pronta, mas não foi entregue ainda porque a companhia energética atrasou a ligação.

Ele foi perguntado sobre o prazo para a entrega do projeto durante a inauguração do 23º Centro de Educação Infantil da atual gestão. “Venho insistindo com a Enel para que eles façam a ligação porque são 30 quiosques, dez boxes e vários ambulantes que precisam da energia. Já noticiei a empresa."

"Está tudo terminado, tudo pronto. Queria inaugurar hoje, mas infelizmente não foi possível. Até pedi aos vereadores para se manifestarem, porque a gente paga a tarifa de iluminação pública para ser traduzida em serviços públicos, e já está demorando mais do que o esperado”, afirma o prefeito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que vai enviar uma equipe ao local para realizar vistoria nas instalações para a medição, de responsabilidade do cliente, e seguir com a ligação.

Veja o trecho da entrevista:

Sobre o assunto Fortaleza tem mobilizações para eliminação da violência contra a mulher

Centro de Educação Infantil é inaugurado na Granja Portugal

Novo Centro de Educação Infantil será inaugurado em Fortaleza nesta sexta-feira, 25

Tags