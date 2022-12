Após pressão da Prefeitura, Enel instala energia nos quiosques da Barra do Ceará

Após dias de espera, a Enel Ceará iniciou nesta quinta-feira, 15, a ligação de energia elétrica dos quiosques e boxes do projeto "Beira-Rio", na orla da Barra do Ceará, em Fortaleza. A informação foi anunciada pelo prefeito José Sarto (PDT) nas redes sociais.

"Hoje fui informado que, após nossa cobrança, a Enel iniciou os serviços nos quiosques e boxes do projeto Beira Rio, na minha querida Barra do Ceará. [...] Com isso, poderemos realizar reparos finais e entregar essa obra tão importante para moradores e empreendedores da orla, bem no encontro com o rio Ceará", escreveu o gestor na publicação.

No fim do mês passado, Sarto culpou a Enel pelo atraso na entrega dos pontos comerciais aos permissionários. Os equipamentos deveriam ter sido inaugurados, segundo o prefeito, há mais de um mês, não fosse a falta de eletricidade. A previsão é que as instalações sejam concluídas já nesta sexta-feira, 16, mas ainda não há data para a abertura oficial das cabines comerciais.



Em visita ao local no dia 6 de dezembro, O POVO constatou a falta de instalações elétricas. As caixas de medição fixadas na parte externa dos quiosques estavam vazias e sem os fios que interligam os pontos de energia aos postes. A concessionária alegou, em nota enviada à reportagem, que a eletricidade ainda não havia sido ativada devido a inconsistências encontradas nos medidores instalados pela Prefeitura.

Segundo a Enel, os equipamentos estavam em desacordo com os padrões recomendados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A empresa disse ter notificado a Prefeitura no prazo adequado para que fosse feita a devida correção do problema e negou que tenha postergado o atendimento do pedido.

Os quiosques e boxes comerciais são parte do projeto de requalificação da orla da Barra do Ceará. Com os novos pontos comerciais, a Prefeitura espera fomentar o turismo na região. As obras, que começaram ainda em agosto de 2020, foram concluídas em novembro passado, com quase um ano de atraso.

O projeto contempla intervenções em 33 mil m² no entorno da faixa de areia. Além dos quiosques, foram implementados bicicletários, melhorias na pavimentação das ruas adjacentes ao calçadão, quadras de areia, vagas de estacionamento, além de novo projeto paisagístico e de iluminação, com todas as lâmpadas de LED. O investimento, segundo a Prefeitura, foi de R$ 11 milhões.

