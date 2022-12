Fortaleza terá duas novas unidades do Vapt-Vupt

A ordem de serviço para as novas unidades que serão instaladas no bairro Papicu e no Centro foi assinada pela governadora Izolda Cela nesta quarta-feira, 21

A governadora Izolda Cela assinou nesta quarta-feira, 21, a ordem de serviço para a criação de mais duas unidades de atendimento Vapt-vupt em Fortaleza. As novas unidades ficarão localizadas no Shopping Riomar Fortaleza, no bairro Papicu, e no Shopping Central, no Centro.

Segundo Izolda, os novos pontos do Vapt-Vupt deverão beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas por mês. Os Vapt-vupts já existentes atenderam neste ano uma média de 191,5 mil pessoas por unidade.

No Ceará, estão atualmente em funcionamento quatro Vapt-vupts, geridos pela empresa Ceará Cidadão: duas na Capital, uma em Juazeiro e uma em Sobral. Em 2022, as unidades atuantes realizaram 2.298.613 atendimentos.

Serviços ofertados pelos Vapt-vupts variam desde emissão de documentos a cursos profissionalizantes, assistência social e consulta de vagas de emprego.

