O POVO e Câmara Municipal lançam livro sobre bairros de Fortaleza

O livro “Nossos Bairros, Nossa Fortaleza: Mapeamento estatístico e afetivo da cidade” foi lançado na manhã de quinta-feira, 22, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A publicação, elaborada em parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza e a Fundação Demócrito Rocha (FDR), é resultado do projeto “Nossos Bairros, Nossa Fortaleza”, que realizou cursos e palestras ao longo de 2022.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Antônio Henrique (PDT), do presidente-executivo do O POVO, João Dummar Neto, e da equipe editorial que trabalhou no especial.

“Esse é o resultado de mais um projeto realizado em parceria com a Fundação Demócrito Rocha. É um verdadeiro presente que Fortaleza ganha, pois conta um pouco da história de cada bairro da Cidade. Fico feliz porque essa foi uma solicitação da nossa gestão, e a FDR propiciou a produção que agora está disponível a qualquer fortalezense que quiser saber um pouco mais sobre o seu bairro”, destacou Antônio Henrique.

“Contar a história dos bairros e da Cidade passa pelo o dia a dia do jornal. É o nosso papel. E esse projeto faz justamente isso; ele fala dos bairros, da economia e da cultura. É essencial termos informação sobre o local onde habitamos”, ressaltou João Dummar Neto.

O livro traz informações sobre os 121 bairros da Capital, divididos nas 12 regionais, tais como levantamento demográfico e equipamentos ou boas iniciativas existentes no bairro.

“A publicação está dividida em 12 capítulos, sendo um para cada regional. Há capítulos com visão geral técnica sobre Fortaleza, sobre patrimônio imaterial da Cidade, sobre a CMFor e os vereadores eleitos”, enumerou Paula Lima, editora-executiva e coordenadora de conteúdo da obra. “Fortaleza é revelada também em registros fotográficos inéditos, um amplo olhar sobre a Cidade. É como se ganhássemos um autorretrato”, complementou.

“Foi um grande desafio retratar essa diversidade em uma única publicação, com número limitado de páginas. Apesar dessa dificuldade, estamos bem felizes com o resultado. Este é um registro inédito, já que não tem nenhuma outra publicação que reúna todas essas informações e que tenha mobilizado a população da maneira que fizemos”, afirmou Valéria Xavier, executiva de Projetos Especiais do O POVO.

O lançamento do livro foi o ápice do trabalho realizado ao longo dos meses pelo O POVO e Câmara Municipal, em um projeto iniciado ainda no primeiro semestre de 2022. Foram publicados 12 cadernos e veiculados programas no Canal FDR, assim como matérias no portal do O POVO.

“Há histórias por trás dos nomes dos bairros e algumas personalidades que influenciaram cada região da Cidade. É um guia com delimitações geográficas e serviços, que o leitor vai poder consultar sempre e também compartilhar com familiares e amigos”, indicou Amanda Araújo, editora-adjunta de conteúdo.

O material que foi veiculado em encartes na edição impressa do jornal O POVO e o livro estão disponíveis gratuitamente no site Nossa Fortaleza.



