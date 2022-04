Jovem sai para entregar pizza e morre afogado após ser arrastado por correnteza em Baturité

Bombeiros Militares do Ceará localizaram, na manhã deste domingo, 24, o corpo de um jovem de 22 anos, que morreu afogado após ser arrastado por uma forte correnteza, em Baturité, a 95 quilômetros de Fortaleza. Dono de uma pizzaria na cidade, João Pedro Queiroz estava desaparecido desde a noite desse sábado, 23, quando saiu do estabelecimento em uma motocicleta para fazer a entrega de um pedido.

Para chegar ao endereço do cliente, ele precisava passar por uma passagem molhada, situada sob o rio Aracoiaba, no Centro da cidade. No meio da travessia, João acabou sendo levado pela enxurrada. Chovia bastante no momento do acidente.

De acordo com o comandante da 5ª Companhia de Bombeiros, em Guaramiranga, capitão Natan Nobre, a vítima foi encontrada a cerca de 6 quilômetros da passagem molhada. As equipes de resgate iniciaram as buscas por volta das 21 horas, após familiares comunicarem o desaparecimento. Populares, parentes e amigos de João se mobilizaram para auxiliar os bombeiros na operação de resgate.

"Já durante a manhã de hoje, encontramos a moto e a caixa de bagagem. Por volta de 11h30min localizamos o corpo", detalhou o capitão. Com esperanças de encontrar o jovem ainda com vida, a família de João ainda chegou a disponibilizar um contato telefônico para receber informações sobre o seu desaparecimento. A confirmação da morte causou clima de comoção entre os moradores da cidade.

Outro afogamento

Também na manhã deste sábado, um jovem de 18 anos morreu vítima de afogamento em um córrego na zona rural de Aracati, a cerca de 160 quilômetros da Capital. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele estava no local com outras duas pessoas, que ao saírem da água notaram a ausência do rapaz.

Com o desaparecimento, uma equipe de salvamento dos bombeiros foi acionada e ao chegar ao local encontrou o corpo da vitima já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar também estiveram no local para a adoção dos procedimentos cabíveis.

