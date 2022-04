Hospital promove casamento de paciente em cuidados paliativos em Quixeramobim

Francisco Antônio Alves de Abreu, 48, e Cristiane Silva Mendes, 36, casaram nessa terça-feira, 19, no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), localizado no município de Quixeramobim, a 203 quilômetros de Fortaleza, promoveu o casamento de um paciente que encontra-se em cuidados paliativos na unidade. Internado há três meses, na Unidade de Cuidados Especiais (UCE), Francisco Antônio Alves de Abreu, 48, e Cristiane Silva Mendes, 36, concretizaram a união nessa terça-feira, 19, ao lado de familiares e colaboradores do hospital.

A cerimônia foi organizada pela equipe do HRSC, no próprio hospital, com a presença do pároco do município, padre Anderson Clay. O casal está junto há 17 anos, e, de acordo com a noiva, a união era um sonho dos dois.

“Não é na igreja, não, mas é aqui. O padre vem. O importante é que tem o filho de Deus e a benção do padre, e todo mundo está presente. Minha família não está totalmente, mas tem cinco pessoas, meus filhos, e isso já é uma alegria imensa”, disse Cristiane Silva Mendes.

A ideia do casamento no hospital surgiu após a equipe HRSC presenciar o pedido entre o paciente Francisco Antônio e a acompanhante. Segundo o paciente, a ideia de casar vem sendo arquitetada desde que veio o segundo filho do casal.

“A gente planejou casar, e nada tinha dado certo. E, agora, graças a Deus, está dando tudo certo. Estou muito feliz por ela e por nossos filhos”, disse Francisco.

De acordo com a nutricionista Lívia Taveira, que presenciou o momento e virou testemunha e madrinha, a união trouxe muita emoção.

Ela destaca que a cerimônia é como se fosse o dia do seu casamento ou de algum membro da sua família. A nutricionista pontua que os pacientes acabam se tornando parte da família por meio da criação de vínculos fortes no dia a dia.



