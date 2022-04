Homem é preso com R$ 1 mil em cédulas falsas em Juazeiro do Norte

Prisão aconteceu em Juazeiro do Norte, após troca de informações entre a Polícia Federal (PF) e os Correios

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem de 20 anos na tarde desta quarta-feira, 20, em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, com R$ 1 mil em cédulas falsas. A prisão aconteceu quando o suspeito estava recebendo uma encomenda postal com o valor em notas falsas, disposto em 50 notas de R$ 10, três notas de R$ 100 e uma nota de R$ 200.

Para que a PF chegasse até o homem, foram repassadas informações pelos Correiros. Quando autuado, o suspeito negou o ato infracional, mas foi indiciado por crime de moeda falsa, conforme o artigo 289 do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos.

Depois da prisão, o homem se encontra à disposição da Justiça Federal. Para identificação de outros possíveis suspeitos, participantes do mesmo crime, as investigações continuam, segundo informações da PF.

