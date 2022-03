Mulher morre após ser atingida por raio em Acaraú

O companheiro de Maria José do Nascimento estava no local, mas não ficou ferido

Uma mulher morreu após ter sido atingida por um raio na manhã dessa sexta-feira, 18, em Tucunzeiro, zona rural de Acaraú, município do interior do Ceará que fica a 233,5 km de Fortaleza. Maria José do Nascimento, de 59 anos, recebeu a descarga elétrica enquanto estava trabalhando na coleta de materiais recicláveis.

Segundo a Secretaria da Segurana Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher recolhia os matériais recicláveis na região com o companheiro, que presenciou o acidente e não ficou ferido.

Instantes após o fato, a Polícia Militar e a Perícia Forense foram acionadas e se dirigiram ao local. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Acaraú.

