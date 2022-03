Grupo criminoso da "Majestade": integrante é preso na Paraíba

Rafael Duarte Amaral, 25, conhecido como "Irmão Abadia”, suspeito de integrar organização criminosa que era comandada pela "Majestade" foi preso em João Pessoa. A prisão foi fruto de ação das polícias civis do Ceará e da Paraíba. O suspeito tem antecedentes criminais por receptação, que é suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro Serrinha, em Fortaleza.

Francisca Valeska Pereira Monteiro, a "Majestade", foi presa em agosto do ano passado, no Rio Grande do Sul. . Ela é apontada comoresponsável pelo controle financeiro e distribuição de pontos de tráfico de drogas de uma organização criminosa no Ceará. Ela seria considerada do primeiro escalação dentro da facção.





