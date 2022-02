Incêndio no Parque do Cocó: área afetada deverá receber 600 árvores em março

Ceará deve plantar até 100 mil árvores em todo o seu território após aprovação de programa de preservação da flora. Sema busca parcerias para colocar em prática metade da meta no Estado ainda neste primeiro trimestre do ano

Com o Programa de Florestamento, Reflorestamento e Educação Ambiental no Ceará aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE), na última quarta-feira, 9, 100 mil árvores devem ser plantadas no Estado, em 2022. As medidas de preservação e conservação da flora abrangerão o Cocó, onde incêndio florestal em novembro de 2021 atingiu mais de 46 hectares. No Parque, serão plantadas 600 árvores em março.



Efetivamente, de acordo com Artur Bruno, titular da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), o trabalho realizado deverá chegar a todas as regiões do Ceará. "Agora, entre os dias 20 e 27 de março, nós vamos ter a Festa Anual das Árvores e queremos fazer um grande momento de conscientização sobre a importância da flora e da manutenção da nossa vegetação", explica o secretário, que diz buscar a conscientização de pessoas, instituições e prefeituras, para que realizem trabalhos permanentes de florestamento e reflorestamento.





A data de lançamento da campanha é simbólica, pois a Festa Anual das Árvores é marcada pela realização de diversas ações de educação ambiental. O período também se mostra propício climatologicamente, por estar dentro da quadra chuvosa estadual, o que tende a ajudar no desenvolvimento das mudas.

Ainda em novembro de 2021, o titular da Sema havia garantido medidas voltadas ao reflorestamento do Parque do Cocó, considerado o maior parque natural em área urbana do Norte e Nordeste do Brasil. O incêndio de grandes proporções que atingiu o Cocó durou sete dias do mês de novembro.

De acordo com Artur Bruno, a expectativa é de que, pelo menos, 600 árvores sejam plantadas próximo à rua Murilo Borges. "Vamos fazer a campanha de replantio do Parque do Cocó. Com isso, vamos estar recuperando as árvores que perdemos", destaca.

O secretário acredita que o replantio da área afetada pelo incêndio é um gesto de amor ao Parque. "Vamos fazer uma declaração de amor ao Cocó, plantando essas árvores, mostrando que o fortalezense e o cearense não aceitam a degradação, a queimada, no principal parque de área verde da nossa cidade", finaliza.

Parcerias para cumprir metade da meta de plantio de árvores

Para o mês de março, a Sema irá buscar parceria com os mais diversos setores da sociedade para que, pelo menos metade da meta (plantio de 100 mil árvores), já seja colocada em prática durante o terceiro mês do ano. "Queremos já agora em março, na Festa Anual das Árvores, que é um período muito chuvoso, plantar 50 mil, em parceria com federações de empresários, associações, escolas, com os Agentes Jovens Ambientais (AJAs), sindicatos, ONGs e universidades", diz Artur Bruno.

Segundo o secretário, é importante que se valorize não só o projeto de plantio, mas que se mantenham os cuidados com aquela muda durante todo o processo de crescimento. "Queremos envolver a sociedade cearense para plantar e cuidar das árvores. A ideia é que se adote uma árvore, não somente o plantio, mas, sobretudo, cuidar da fauna e da flora", pontua.

Com a aprovação do Programa de Florestamento, Reflorestamento e Educação Ambiental no Ceará, a criação de viveiros, a capacitação de viveiristas e a produção de mudas nativas devem ser potencializadas no Estado.

De acordo com a Sema, durante a atual gestão, o Ceará passará de 24 unidades de conservação estadual para 41.

