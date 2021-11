Incêndio: após sete dias, trabalho dos Bombeiros no Parque do Cocó termina nesta terça

O Corpo de Bombeiros finaliza nesta terça-feira, 23, a operação de rescaldo na área do Parque do Cocó que foi incendiada. Uma cabana foi construída no local para abrigar os cerca de 50 bombeiros que atuaram nas ações e adaptar melhor o funcionamento dos trabalhos com 10 viaturas.

“Nós conseguimos eliminar todos os focos e agora estamos na fase onde vamos apenas fazer o rescaldo, desmobilizar todo o Corpo de Bombeiros e passar novamente a missão de resguardar essa área para a Secretaria do Meio Ambiente”, disse o coronel Ronaldo Roque. A previsão é de que até o meio-dia o rescaldo seja finalizado. As informações são da repórter Mônica Damasceno, da Rádio O POVO CBN.

A operação

O cheiro de fumaça no Parque ainda é muito forte. Equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Exército, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional estão presentes no local para auxiliar na operação.



A AMC estabeleceu um bloqueio que vai do início da rua Murilo Borges até sua metade, cerca de 150m de distância do início. A equipe da Autarquia auxilia na saída e retorno do carro do Corpo de Bombeiros ao local.

