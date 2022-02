Árvore cai durante temporal no Parque do Cocó; moradores relatam medo de assaltos

Com a queda da árvore, que era de grande porte, a grade de segurança do Parque Estadual do Cocó foi comprometida, gerando preocupação nos moradores locais de que o local seja utilizado como esconderijo para assaltantes

Em decorrência da forte chuva registrada na Capital na última quinta-feira, 27, uma árvore de castanhola, de grande porte, caiu no Parque Estadual do Cocó, na região da comunidade Face de Cristo, na rua Sagrado Coração do Menino Jesus. Por causa da queda, a grade de segurança do parque ficou comprometida, sendo motivo de preocupação para os moradores que temem que o espaço aberto seja utilizado como esconderijo para assaltantes.

Além da questão do perigo de assaltos, os moradores também relatam que galhos e restos da árvore foram deixados na calçada, comprometendo o trânsito de pedestres. As informações são da repórter Mônica Damasceno, da rádio O POVO CBN. O trecho é de curva para os veículos e dá acesso às avenidas Engenheiro Santana Júnior e Washington Soares, onde os pedestres acabam precisando caminhar pela pista para transitarem no local.

Sobre o assunto Frentistas reagem e impedem assalto em posto de gasolina na Praia de Iracema

Juiz nega liberdade para gestante presa por roubo e afirma que assaltar indica boas condições de saúde

Idoso fica ferido em curto-circuito causado por explosão de registro de eletricidade

Tiroteio é registrado no bairro Messejana e mobiliza equipes da PM em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na tentativa de melhorar o trânsito de pedestres pela calçada, alguns moradores têm tentado retirar os restos da árvore por conta própria, utilizando um carrinho de mão. Por meio de nota, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) do Estado informou que no dia da queda a gestão do Parque Estadual do Cocó acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e a Enel, em decorrência do poste que também foi atingido, para retirar a árvore do local.

Com relação aos galhos e pedaços da árvore que ainda restaram, a Sema informou que uma limpeza no local está sendo providenciada, bem como o reparo na grade de segurança do parque, sem data definida para realização. Ainda segundo o órgão, a árvore não apresentava risco de queda, mas "com a chuva forte, o solo, que já é de mangue, ficou muito umidificado e a planta tombou", explicou em trecho da nota.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags