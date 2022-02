Às margens do Parque do Cocó, novo polo de lazer tem investimento de R$ 4 mi

São cerca de 7,3 mil m² com quadra poliesportiva de areia, areninha, pista de skate, brinquedopraça e aparelhos de ginástica. Novo polo de lazer em Fortaleza fica às margens do Parque do Cocó

Fortaleza recebeu mais uma área de lazer e prática de exercícios: o novo polo de lazer no bairro São João do Tauape foi inaugurado na manhã deste sábado, 5. Com cerca de 7,3 mil metros quadrados, o equipamento recebeu investimento de cerca de R$ 4 milhões vindos do governo estadual.

Localizado na avenida Governador Raul Barbosa e às margens do Parque do Cocó, o espaço conta com quadra poliesportiva de areia, areninha, pista de skate, brinquedopraça e aparelhos de ginástica, além de vestiários e estacionamento. O polo tem ainda uma área verde com trilha arborizada e manteve como item simbólico a chaminé de cerâmica da antiga fábrica de óleo que existia na área.



Presente na inauguração, o governador Camilo Santana explicou os investimentos em áreas de lazer e esportes. "Um dos grandes desafios de Fortaleza é a questão da segurança e a violência se combate em duas linhas: no trabalho policial e no trabalho de prevenção", afirmou. "A prevenção são as escolas de tempo integral, a criação de espaços de lazer, iluminação pública, criar espaços para reunir as famílias desenvolver as habilidades dos jovens", completa.

Com informações do repórter Carlos Holanda

