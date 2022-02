Fiação cai no asfalto em trecho da Avenida 13 de Maio, em Fortaleza

Fios da rede de telecomunicação caíram no asfalto na manhã desta sexta-feira, 11, no cruzamento da Avenida 13 de Maio com a rua Barão do Rio do Branco, em Fortaleza. O trânsito nesse trecho do bairro de Fátima ficou congestionado, e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) deslocou agentes e operadores do Via Livre.

A empresa de internet responsável pela fiação recolheu o material, segundo nota da AMC. O fluxo de carros ficou restabelecido desde às 8h45min, "sem necessidade de controle de tráfego", informou a AMC.

A AMC reforça que a populaçao pode solicitar suporte no trânsito via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), pelo números 190.

