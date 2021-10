Cozinheiro reage a assalto com rolo de macarrão e toma arma de assaltante em Fortaleza

O funcionário de uma pizzaria reagiu a um assalto no estabelecimento comercial localizado no bairro Jardim América, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 30, com um rolo de macarrão e conseguiu tomar a arma do criminoso. Os dois entraram em luta corporal e o os criminosos fugiram.

Nas imagens do circuito de segurança, o assaltante entra armado na pizzaria e rende todos os clientes. Ele começa a roubar os celulares das pessoas que estavam na mesa e, em seguida, entra para a cozinha e aborda os funcionários. Um segundo assaltante fica do lado de fora armado e coagindo os clientes a permanecerem no local.

O assaltante que estava dentro da cozinha do estabelecimento começa a abordar um dos funcionários, que aproveita um descuido do ladrão, pega um rolo de macarrão e bate no criminoso, que derruba a arma. Os dois entram em luta corporal e o funcionário consegue tomar a arma. O cozinheiro tenta atirar, mas parece não saber usar a arma. O assaltante tenta fugir e é agredido por todos os funcionários. Enquanto acontece a confusão na cozinha o outro assaltante, que estava do lado de fora, começa a atirar no meio da pizzaria e em seguida foge.

Procurada pelo O POVO, a proprietária preferiu não comentar o ocorrido. Ela relatou apenas que os funcionários estão bem e que o estabelecimento comercial funciona normalmente.

Não houve presos na ação e não há Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado. O POVO solicitou nota, por e-mail, à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o caso e aguarda resposta.



