Homem reage a assalto e atira frango abatido contra criminoso em Fortaleza

Imagens de câmeras de segurança flagraram um assalto, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, nesta terça-feira, 8. O que chamou atenção na ocorrência é que uma vítima reagiu ao roubo e atirou um frango abatido contra o criminoso. Em seguida, o assaltante tentou fugir em uma motocicleta.

O estabelecimento, que comercializa frango abatido na hora, tinha clientes e funcionários quando um homem se aproximou e permaneceu aguardando na frente do ponto. No momento oportuno, ele entrou e anunciou o assalto. As pessoas regiram e conseguiram retirar a arma dele, que foge.

O vídeo que circula mostra que, durante a fuga, um homem sai do comércio perseguindo o assaltante e atira um frango abatido contra ele. Uma mulher sai do estabelecimento com um revólver na mão, há disparo de tiro e correria.

Ao tentar escapar na moto, o criminoso é detido pelos moradores, mas ainda consegue fugir. A vizinhança filma a ação e todos permanecem agitados diante do conflito. Veja o vídeo:

O POVO solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.



