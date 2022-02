Frentistas reagem e impedem assalto em posto de gasolina na Praia de Iracema

Frentistas de um posto de combustível na Praia de Iracema, em Fortaleza, reagiram a um assalto e tomaram a arma do criminoso na última quarta-feira, 2.



Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento que um dos trabalhadores é abordado pelo indivíduo em uma motocicleta e entra em luta corporal. No momento que outro frentista vê a situação, ele corre para ajudar o colega, agride o criminoso e toma a arma.

Outras pessoas de um estabelecimento próximo atravessam a via e também intercedem. O criminoso foge, mas deixa o armamento e a motocicleta com os profissionais do posto, que registraram um Boletim de Ocorrência na delegacia da área.

Nota da SSPDS na integra



A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que o 2º Distrito Policial (2º DP) apura um roubo a um estabelecimento comercial, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (2), no bairro Praia de Iracema, na Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. Imagens, que mostram um homem roubando um frentista de um posto de gasolina, auxiliam na investigação. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na 2º DP, onde foram apresentadas uma arma de fogo e uma motocicleta que estavam sendo usadas pelo suspeito e que foi contido pelos frentistas durante o roubo.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone 3101-1344 do 2º Distrito Policial (2º DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.

